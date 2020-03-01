تحديث جديد للاسعار.. انهيار مفاجئ للدينار الليبي بالسوق السوداء

سجلت السوق الموازية، انهيارا مفاجئاً في سعر الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية خلال التعاملات المسائية وخاصة أمام الدولار واليورو والجنيه الإسترليني.

وفيما يلي أسعار بيع العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي في السوق الموازية ومن داخل سوق المشير في العاصمة طرابلس لهذا اليوم، مع ملاحظة أن هذه الأسعار غير ثابتة ويمكن أن تتغير في أي لحظة:

-دولار = 4.40 (بيع وشراء)

-دولار حوالة تركيا/دبي=4.365(بيع وشراء)

-دولار بشيك المصدق =4.85 (بيع وشراء)

-اليورو =4.80 (بيع وشراء)

-الباوند =5.56 (بيع وشراء)

-بطاقات 500$ ارباب الأسرة =3.95(بيع وشراء )

-الذهب الكسر عيار 18 بـ166 دينار للجرام

-الفضة الكسر = 1.95 للجرام

الليرة التركية 0.70 دينار

الدينار التونسي 1.53 دينار

الجنية المصري 0.28 دينار.