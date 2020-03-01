دولة رئيس مجلس الوزراء يضع حجر الأساس لمشروع محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة 100 ميجا وات ببلدية الكُفرة

الكفرة 01 مارس 2020 (وال) – وضع دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الأحد حجر الأساس لمشروع محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة 100 ميجا وات ببلدية الكُفرة.

وحضر مراسم وضح حجر الأساس سيادة عضو مجلس النواب عن الكفرة السيد جبريل أوحيدة، ومعالي وزير التعليم فوزي بومريز، ومعالي وزير الصحة الدكتور سعد عقوب، ومعالي وزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي.

كما حضر المراسم، رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل الكابتن محمد علي عبدالقادر، ورئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة المهندس فخري المسماري، ورئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية المهندس عوض الدرسي، إضافة إلى رئيس جهاز الأمن الداخلي اللواء خليفة حسني، وعدد من أعيان المنطقة.

وستشرف الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة على تنفيذ هذا المشروع الحيوي والاستراتيجي والذي يعد تجربة فريدة في استخدام الطاقة البديلة.

وتوفر المحطة الوقود، وتخفف مشاكل التلوث البيئي وستقام على مساحة 200 هكتار، على أن تغذي المشروع الزراعي كمرحلة أولى، وبتنفيذ شركة صينية متخصصة.

وفي سياق متصل، أجرى دولة رئيس مجلس الوزراء الذي يزور الكفرة هذه الأيام على رأس وفد رفيع، زيارة محطة الكفرة الغازية مطلعا على سير العمل بها.

وتحوي المحطة على ثلاثة وحدات كل منها تولد 25 ميجا وات في فترة الذروة الصيفية وحالات الإطفاء العام.

وأجرت الحكومة أعمال الصيانة العامة والعمرة للوحدتين الأولى والثانية فيما وافقت على توريد وحدة جديدة بقدرة انتاجية تتراوح بين 36 – 40 ميجا وات، إضافة إلى خزان وقود بسعة 15 مليون لتر وصيانة الخزانات الموجودة.

تعتبر هذه خطوة مهمة جدا وعاملا مساعدا في استقرار الشبكة العامة للكهرباء.

وعلى صعيد آخر، أجرى دولة الرئيس زيارة تفقدية للشركة العامة للخدمات، مطلعا على إمكانياتها وقدرتها علي العمل في مدينة الكفرة وماجاورها.

وأثنى دولته على عمل الشركة، مؤكدا دعمه التام لها في قابل الأيام.

وفي قطاع التعليم، أجرى دولة الرئيس والوفد المرافق له زيارة تفقدية لمشروع إنشاء مدرسة بحي الجوف الغربي، بنموذج الستة فصول بقيمة مليون و56 ألف دينار.

ومنح دولته الإذن بالتعاقد على إضافة عدد أربعة معامل دراسية للمدرسة. (وال – الكفرة)

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