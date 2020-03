المشروع سيكون بمواصفات حديثة وعصرية. [بلدية أبوسليم]

رُفِع اليوم الأحد، الستار، والإعلان عن انطلاق أعمال مشروع إنشاء جسر المشاة بطريق المطار في العاصمة طرابلس، والرابط بين محلة باب السلام ومحلة غرغور.

جاء ذلك بحضور وزير التخطيط بحكومة الوفاق، ووكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون الديوان، والأمين المساعد لمجلس الأعلى للإدارة المحلية، وعميد وأعضاء المجلس البلدي أبوسليم، ومدراء المكاتب ومدير مكتب المشروعات والمرافق ببلدية أبوسليم.

وأفاد المكتب الإعلامي ببلدية أبوسليم، بأن المشروع يأتي بإشراف مكتب المشروعات بالبلدية.

ونوه المكتب الإعلامي بأن المشروع سيكون بمواصفات حديثة وعصرية تتماشى والمساعي التي تقوم بها البلدية لمواكبة العصر وإعطائها المنظر الجمالي وفق تصاميم حديثة، خدمة للصالح العام، بحسب بلدية أبو سليم.



The post انطلاق أعمال مشروع إنشاء جسر المشاة بطريق المطار في العاصمة طرابلس appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا