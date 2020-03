بسبب مخاوف كورونا.. هبوط حاد في بورصات الخليج ومصر

بورصات دول الخليج تهوي مع تصاعد مخاوف كورونا. [غيتي]

احتلت مخاوف انتشار فيروس “كورونا” المستجد مركز اهتمام المستثمرين في أسواق المال العربية مع انطلاق جرس التعاملات، الأحد، في مستهل أسبوع جديد من تداولات البورصات العربية، بحسب ما أفادت شبكة “بي بي سي” عربي.

وسجلت الأسهم المصرية والخليجية تراجعا حادا في المعاملات المبكرة، متأثرة بالمخاوف حيال الأضرار المحتملة للفيروس التي قد تلحق بالنمو العالمي وأسعار النفط جراء انتشار فيروس كورونا.

يأتي ذلك في حين، تعرضت الأسهم الأمريكية لأحد أسوأ نوبات الهبوط في تاريخها لنفس الأسباب عقب اكتشاف حالات إصابة جديدة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

وتعرض السوق السعودي لخسائر بحوالي 3.6% فاقدا حوالي 275 نقطة منذ افتتاح التعاملات الصباحية، الأحد، بسبب توالي ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا في منطقة الشرق الأوسط ودول عربية، أبرزها الكويت والبحرين والإمارات.

وهبط مؤشر تاسي الرئيسي للبورصة السعودية إلى 7353 نقطة بخسائر تُقدر بحوالي 300 نقطة مقارنة بالإغلاق المسجل نهاية أسبوع التداول الماضي.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بحوالي 4.12%، إلى مستوى 12473 نقطة، مع الدقائق الأولى من بداية تعاملات اليوم الأحد.

وأوقفت البورصة المصرية التداول في بداية تعاملات اليوم على مجموعة كبيرة من الأسهم بعد أن تخطت خسائرها 5%.

هذا وخسر مؤشر سوق دبي العام حوالي 4.5% مع افتتاح تعاملات الأسبوع الجاري بعد أن فقد حوالي 117 نقطة ليستقر عند 2473.8 نقطة مقابل الإغلاق المسجل الجمعة الماضية عند 2590 نقطة.

وهبطت البورصة في دبي 4.5% لأقل مستوى منذ ديسمبر 2018، وفقد سهم أكبر بنوكها، الإمارات دبي الوطني، 6.8% بينما تراجع إعمار العقارية 5.1%، ونزلت بورصة أبوظبي 3.6%، وهو أكبر هبوط منذ يناير كانون الثاني 2016، وهبط سهم بنك أبوظبي الأول 3.9 % واتصالات 3.2%، ونصح مصرف الإمارات المركزي البنوك بإعادة جدولة الديون وخفض الرسوم والعمولات في إطار إجراءات لتخفيف الآثار الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.

وأما السوق الكويتية، فقد كانت هي الأكثر تضررا من مخاوف انتشار فيروس كورونا، إذ تحتل هذه الدولة الخليجية المركز الأول من حيث عدد الإصابات المؤكدة في المنطقة.

وسجل مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت الهبوط الأعنف بين مؤشرات الأسهم العربية بعد خسائر بحوالي 11.00% أو 740 نقطة.

في المقابل، كانت أسواق الأسهم القطرية هي الأقل تضررا من مخاوف الفيروس القاتل، وذلك بعد انضمامها إلى الدول التي وصلتها العدوى بالإعلان عن أول حالة إصابة السبت الماضي.

وتراجع المؤشر العام لبورصة قطر بحوالي 0.6% بعد خسائر بحوالي 58 نقطة إلى 9490 نقطة.

