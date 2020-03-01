محكمة هولندية تقضي ببطلان قضية مرفوعة ضد مليتة

قضت محكمة أمستردام الهولندية ببطلان القضية المرفوعة من شركة بوش ضد شركة مليتة للنفط والغاز، وعدم أحقية الشركة بالحجز على حسابات الشركة.

وأفادت شركة مليتة، في صفحتها الرسمية، السبت، أنها قدمت كافة المستندات والوثائق الضرورية للمحكمة ضد الشركة التي تعتبر إحدى الشركات المتعاقدة بالباطن مع المقاول الرئيسي المنفذ لمشروع خزان غزة العائم.

يشار إلى أن شركة مليتة للنفط والغاز فرع ليبيا التي تأسست في 2008 تساهم في سد جزء كبير من احتياجات الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي الذي يغدي محطات توليد الكهرباء، إضافة إلى غاز الطهي للاستعمال المنزلي.

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