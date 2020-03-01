توزيع 21 ألف أسطوانة غاز بالمنطقة الشرقية

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط والغاز في المنطقة الشرقية، برئاسة خيرالله عبد السلام، عن توزيع أكثر من 21 ألف أسطوانة غاز طهي السبت. تمكنت من خلالها من تغطية 69 طلبية لمراكز التوزيع.

وسبق هذه الخطوة توزيع 29500 أسطوانة خلال الجمعة والسبت الماضيين ليبلغ ما تم توزيعه على المواطنين من غاز الطهي بالمنطقة الشرقية أكثر من 40 ألف أسطوانة خلال 72 ساعة.

وكانت ناقلة المحروقات “دل ماكج”، أنهت يوم الخميس الماضي تفريغ حمولتها من البنزين المقدرة بـ41 مليون لتر.

ويشهد ميناء بنغازي استقرارا في حركة دخول ناقلات المحروقات والغاز الأمر الذي تسبب في وفرة بمخزونات البريقة في مستودعات رأس المنقار.

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