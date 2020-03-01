اقتصاد

توزيع 21 ألف أسطوانة غاز بالمنطقة الشرقية

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط والغاز في المنطقة الشرقية، برئاسة خيرالله عبد السلام، عن توزيع أكثر من 21 ألف أسطوانة غاز طهي السبت. تمكنت من خلالها من تغطية 69 طلبية لمراكز التوزيع.

وسبق هذه الخطوة توزيع 29500 أسطوانة خلال الجمعة والسبت الماضيين ليبلغ ما تم توزيعه على المواطنين من غاز الطهي بالمنطقة الشرقية أكثر من 40 ألف أسطوانة خلال 72 ساعة.

وكانت ناقلة المحروقات “دل ماكج”، أنهت يوم الخميس الماضي تفريغ حمولتها من البنزين المقدرة بـ41 مليون لتر.

ويشهد ميناء بنغازي استقرارا في حركة دخول ناقلات المحروقات والغاز الأمر الذي تسبب في وفرة بمخزونات البريقة في مستودعات رأس المنقار.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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