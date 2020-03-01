تسويات وظيفية تشمل 15 ألف موظف حكومي

كشفت وزارة العمل والتأهيل في حكومة الوفاق، الأحد، بأن عدد دفعات التسوية الوظيفية المعنية بحالات الازدواج والمحالة لوزارة المالية العام الماضي، بلغ 35 دفعة.

وأشارت الوزارة، في بيان اطلعت عليه قناة “218”، إلى أن عدد المعاملات المحالة في الدفعات بلغت نحو 10 آلاف ملف تخص أكثر من 15 ألف فرد، مؤكدة في الوقت ذاته أن حالات الإفراج شملت 3500 معاملة، وأن إيقاف المرتبات شمل 9600 فرد بسبب وجود مخالفات عديدة.

وأشارت وزارة العمل إلى أن “مالية الوفاق” علّقت مرتبات أكثر من 2000 فرد بسبب عدم استيفاء الإجراءات.

وكانت وزارة العمل نشرت يوم السبت بيانات تخصص عدد العاملين في القطاع العام الذي بلغ عددهم في 2019، 2.3 مليون موظف، موضحة أن حجم الباحثين عن العمل والمسجلين بمكاتب الوزارة في عموم ليبيا بلغ 118 ألفا.

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