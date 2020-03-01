تشكيل لجنة لإعداد جدول مرتبات موحد يضمن العدالة الاجتماعية

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

قررت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني، تشكيل لجنة من المختصين والخبراء لوضع المعايير القانونية والفنية لإعداد جدول مرتبات موحد يضمن تحقيق معدلات مرضية للعدالة الاجتماعية ومراعاة معدلات الأداء وحجم المسؤولية.

وأكدت الوزارة، أنها تولي أهمية بالغة لتنفيذ سياسة ترشيد الانفاق العام، وخاصة فيما يتعلق بنفقات الباب الأول والتي تمثل في حوالي 56% من إجمالي الانفاق الحكومي سنويا ونظرا لتعدد جداول المرتبات المعمول بها، الأمر الذي أحدث خلل بالعدالة الاجتماعية.

وأشارت الوزارة، إلى أنها اتخذت عدد من الإجراءات لمعالجة ذلك تتمثل في إصدار قرار من مجلس الوزراء لتخفيض مرتبات أعضاء المجلس الرئاسي والوزراء المفوضين والوكلاء بنسبة 40%، وتخفيض مرتبات المستشارين بنسبة 30%.

إضافة إلى تقديم مقترح لمجلس الوزراء خلال اجتماعه المنعقد في شهر يناير 2020، بتخفيض مرتبات العاملين بالجهات التي تعمل بموجب جداول مرتبات خاصة جهات (تنفيذية – تشريعية) بنسبة 20%، وكذلك تخفيض علاوات التمييز الممنوحة لعدد من الجهات بنسبة 20%.

وقالت وزارة المالية بحكومة الوفاق، بحسب ما نشرت على صفحتها في “فيسبوك” اليوم الأحد، إن هذا المقترح نال موافقة مجلس الوزراء، مؤكدة أنها بصدد إعداد البيانات الإدارية والمالية اللازمة بشأن هذا المقترح تمهيدا لإصدار قرار من مجلس الوزراء بالخصوص.

وأوضحت الوزارة، أنها وضعت خطة لضغط الانفاق الحكومي بالأبواب الأخرى بالميزانية العامة للعام 2020، بعد إقرارها بما يتناسب مع الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها البلاد بسبب إقفال الحقول والموانئ النفطية.

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