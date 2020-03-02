بعد توقف لـ8 أعوام.. مصنع الإيثيلين يقترب من التشغيل

أفاد مراسل 218 في منطقة الهلال النفطي، الأحد، أن شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز تستعد لتشغيل مصنع الإيثيلين المتوقف عن العمل منذ ثمانية أعوام.

وكشفت مصادر من المصنع عن بدء عمليات الإنتاج الفعلي فيه مطلع شهر أبريل المقبل، مؤكدة أن الفرق الفنية ما تزال تستكمل أعمال الصيانة بإشراف مباشر من مجلس إدارة الشركة.

يشار إلى أن مصنع البولي ايثيلين بالمجمع الصناعي للشركة، عاد للعمل في أكتوبر الماضي ولا يزال يعمل على تغطية احتياجات السوق المحلية وسط إشادة من المؤسسة الوطنية للنفط التي قالت إن إعادة تشغيل المصانع المتوقفة ستسهم في الحفاظ على النقد الأجنبي الذي كان يصرف لتغطية احتياجات ليبيا عبر الاستيراد من دول مختلفة.

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