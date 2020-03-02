اقتصاد

شكشك يبحث مع مالية الوفاق أزمة وقف تصدير النفط

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك الترتيبات المالية للعام الجاري، في اجتماع مطوّل عقده مع وزير المالية في حكومة الوفاق فرج بومطاري، بمقر الديوان يوم أمس.

وتطرق شكشك في الاجتماع، إلى إجراءات وزارة المالية، في حال استمرار أزمة وقف تصدير النفط، والذي سيترتب عليه تراجع إيرادات الخزانة العامة التي يدفع منها أكثر من 60% لمرتبات القطاع العام.

وذكر الديوان في بيان له، يوم أمس، أن التنسيق جاري مع كافة المؤسسات المعنية من أجل دراسة المركز المالي للدولة.

وفي وقت سابق، عقد شكشك اجتماع موسع مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بحث خلاله، الترتيبات المالية والخطط البديلة اللازم اتخادها.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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