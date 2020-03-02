الإنماء للنفط والغاز تطرح منتجاتها في السوق الليبي قريب

أعلنت شركة الإنماء للنفط والغاز عن شروعها في بيع مُنتجاتها عن طريق مراكز التوزيع المعتمدة قريبا.

الشركة أوضحت أن منتجاتها ستتمثل في الزيوت ومضخات الوقود والمساطر الإلكترونية الخاصة بقياس كميات الوقود، إضافة لآلات غسيل السيارات وآلات تغيير زيوت المحركات والملابس الوقائية.

ونوهت الشركة إلى أن كافة المنتجات التي ستطرح قريباً تمتاز بالجودة والضمان ووفقاً للمعايير الدولية والمواصفات القياسية. يذكر أن شركة الإنماء للنفط والغاز هي إحدى الشركات التابعة لصندوق الإنماء ومتحصلة على شهادة الأيزو.

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