تخفيض رواتب وزراء ووكلاء ومستشارين بحكومة الوفاق

قررت وزارة المالية بحكومة الوفاق تخفيض مرتبات الوزراء والمفوضين والوكلاء والمستشارين إضافة إلى تخفيض بعض الرواتب الواردة بالجداول الخاصة للعاملين في السلطات التنفيذية والتشريعية.

ويُعتبر استصدار قرار بتخفيض مرتبات أعضاء المجلس الرئاسي والوزراء المفوضين والوكلاء بنسبة 40% وتخفيض مرتبات المستشارين بنسبة 30% من أبرز الإجراءات المتخذة من وزارة المالية لتنفيذ سياسة ترشيد الإنفاق العام وخاصة فيما يتعلق بنفقات الباب الأول والتي تمثل 56% من إجمالي الإنفاق الحكومي سنويا.

وقررت الوزارة تشكيل لجنة من المختصين والخبراء لوضع المعايير القانونية والفنية لإعداد جدول مرتبات موحد يضمن تحقيق معدلات مرضية للعدالة الاجتماعية ومراعاة معدلات الأداء وحجم المسؤولية.

وتم تقديم مقترح لمجلس الوزراء خلال اجتماعه المنعقد في يناير الماضي بتخفيض مرتبات العاملين بالجهات التي تعمل بموجب جداول مرتبات خاصة من الجهات التنفيذية و تشريعية بنسبة 20% إضافة إلى تخفيض علاوات التمييز الممنوحة لعدد من الجهات بالنسبة ذاتها، وباشرت الوزارة بإعداد البيانات الإدارية والمالية اللازمة بشأن هذا المقترح تمهيدا لإصدار قرار من مجلس الوزراء بالخصوص بعد نيله الموافقة.

وتأتي هذه الخطوات في إطار مساعي الوزارة ضمن خطة ضغط الإنفاق الحكومي بالميزانية العامة للعام الجاري بما يتناسب مع الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها البلاد بسبب إقفال الحقول والموانئ النفطية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية