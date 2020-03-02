وقف منظومة الاعتمادات يرفع أسعار الدولار واليورو

صعدت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية في السوق السوداء بمدينتي طرابلس وزليتن مع عودة التداولات اليوم الاثنين.

وتداول التجار الدولار بـ 4.580 دنانير مرتفعا بذلك نحو 10 قروش بالمقارنة مع سعر إغلاق أمس الأحد أما على صعيد الحوالات إلى دبي وتركيا فقد تداول التجار الدولار بـ 4.550 دنانير.

وارتفع سعر صرف اليورو إلى 5.010 دنانير في حين لم تؤثر حالة الارتفاع على سعر الذهب كسر عيار 18 الذي ظل مستقرا عند 166 دينارا للغرام.

أما العملات الأخرى فقد سجلت صعودا جماعيا وارتفعت قيمة الليرة التركية 4 قروش وتم تداولها في سوق المشير بـ 74 قرشا لليرة كما ارتفعت قيمة الدينار التونسي بما مقداره 3 قروش وتم تداوله عند الحدود الليبية التونسية بـ 1.620 دينار وبيع الجنيه المصري بـ 29 قرشا للجنيه.

وصعدت أسعار صرف العملات الأجنبية بعد تداول أنباء مؤكدة عن قيام المصرف المركزي بوقف منظومة الاعتمادات عن المصارف التجارية دون إيضاح الأسباب أو صدور بيان رسمي.

وكان المركزي قد أوقف أمس الأحد منظومة 10 آلاف دولار المعنية بمعاملات الأغراض الشخصية.

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