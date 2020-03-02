أسعار النفط تتضرر من “كورونا”.. وتقفز بأكثر من 4%

صعدت أسعار النفط العالمية اليوم الاثنين أكثر من 4% عقب تسجيلها أدنى مستوياتها في عدة سنوات، حيث تغلبت الآمال في زيادة خفض إنتاج أوبك وخطوات تحفيز من البنوك المركزية على بواعث القلق حيال تضرر الطلب من جراء تفشي فيروس كورونا.

وفي جلسة الافتتاح سجل خام القياس العالمي ارتفاعا بمقدار 2.24 دولار إلى 51.91 دولارا للبرميل متجاوزا أدنى مستوياته منذ يوليو 2017، وفي المقابل ارتفع خام الوسيط الأمريكي غرب تكساس بمقدار 1.89 دولار ليسجل في جلسة افتتاح اليوم 46.65 دولارا للبرميل.

يذكر أن كلا الخامين القياسيين حققا أول مكاسبهما بعد خسائر لست جلسات وسط مخاوف من الفيروس الذي هز الأسواق العالمية مع تخوف المستثمرين من تأثير حاد على النمو العالمي.

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