اقتصاد

ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 02 مارس 2020 (وال) – سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات أرباب الأسر مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم الإثنين، خلال اخر تحديث للأسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي – طرابلس 4.675 دينار

الدولار الامريكي – بنغازي 4.71 دينار

اليورو = 5.03 دينار (طرابلس) / 5.08 دينار (بنغازي)

الجنية الإسترليني 5.82 دينار

الليرة التركية 0.74 دينار

الدينار التونسي 1.62 دينار

الجنية المصري 0.29 دينار

الدولار الكندي 2.75 دينار

الدينار الأردني 6.30 دينار

حوالات دبي-تركيا 4.645 و4.625 دينار

كسر الذهب عيار 18 بـ167 دينار

كسر الفضة 2.10 دينار

بطاقة ارباب الاسر 4.00 دينار

دولار بشيك المصدق: 4.71 الجمهورية –4.75 التنمية دينار(طرابلس) / 5.12 دينار (التنمية والوحدة – بنغازي) ( وال – بنغازي)

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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