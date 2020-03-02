اقتصاد

الكبير يُطالب الرئاسي بزيادة قيمة الرسم على مبيعات النقد الأجنبي

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

مصادر لـ218: محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير يطلب من المجلس الرئاسي زيادة قيمة الرسم على مبيعات النقد الأجنبي

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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