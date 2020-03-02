الكبير يُطالب الرئاسي بزيادة قيمة الرسم على مبيعات النقد الأجنبي

مصادر لـ218: محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير يطلب من المجلس الرئاسي زيادة قيمة الرسم على مبيعات النقد الأجنبي
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قناة 218 الليبية
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