الحديد والصلب تخفض أسعار منتجاتها

خفضت الشركة الليبية للحديد والصلب، الاثنين، أسعار منتجاتها من حديد

التسليح الأسياخ بجميع المقاسات ليصبح سعر الطن الواحد منه 2232 ديناراً للجملة،

و2280 ديناراً للقطاعي.

وقال مدير مكتب الاعلام بالشركة محمد الخمارية، إن سبب تخفيض الشركة أسعار

منتجها يرجع إلى عاملين اثنين، وهما تحسن الخط الإنتاجي والاستقرار النسبي

لإمدادات الشركة من الكهرباء والغاز الطبيعي، ومتابعة الشركة لأسعار المنتجات

المنافسة في السوق، وعزمها تقديم سعر مناسب.

يُشار إلى أن الشركة الليبية للحديد والصلب بمصراتة من أكبر الشركات

الصناعية بليبيا وقد ضع حجر أساسها في سبتمبر 1979م.

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