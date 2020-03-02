اقتصاد

3 سُفن بضائع في طريقها إلى ميناء الخمس

تم النشر منذُ 57 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بينت الشركة الليبية للموانئ فرع الخمس في تقرير الحركة اليومية، تفاصيل السفن التي ينتظر وصولها إلى الميناء غدا الثلاثاء.

وينتظر الميناء وصول السفينة “فاطمة ايه” التابعة للوكيل الملاحي العامر وتحمل على متنها كمية من مادة بيكربونات الكالسيوم، بالإضافة إلى توقع وصول السفينة “ماتليد ايه” لوكالة ليبيا للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 100 حاوية من البضائع والسلع المختلفة.

وكان من المتوقع وصول السفينة “ليدي ماريا” التابعة لوكالة الشرق للتوكيلات الملاحية قبل عشرة أيام إلا أنها لم تصل بعد والتي تحمل على متنها 3 آلاف طن من حديد التسليح.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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