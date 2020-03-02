اقتصاد

مركز التنمية يستعد للمشاركة بمعرض طرابلس الدولي

تم النشر منذُ 53 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن مركز تنمية الصادرات التابع لوزارة الاقتصاد والصناعة استعداده للمشاركة في الدورة 48 لمعرض طرابلس الدولي والذي تنظمه الهيئة العامة للمعارض برعاية الوزارة بالفترة ما بين الـ2 والـ 12 من شهر أبريل المقبل على أرض المعرض بالعاصمة طرابلس.

ومن جهته أكد المركز على المصدرين الراغبين في المشاركة بالمعرض ضرورة الحضور الشخصي والتنسيق مع إدارة دعم ومساندة الصادرات بالمركز وفق شروط تتمثل بسريان قيد الشركة بسجل المصدرين بالإضافة إلى تعبئة نموذج طلب الدعم المُعد من المركز والإتيان بشهادة صحية للمنتجات الغذائية المشارك بها.

وأشار المركز إلى معايير معينة لاختيار المشاركين منها أن تكون الشركات حاصلة على شهادات أنظمة جودة متوافقة مع نشاطها واختيار الشركات التي لها منتجات مميزة برقم هوية وفق أنظمة الترقيم العالمي للسلع.

بالإضافة إلى الشركات الملتزمة بإحالة تقارير دورية عن نشاطاتها التصديرية والمقدمة لأفكار ومبادرات ابتكارية لها أثر إيجابي على الصادرات المحلية إلى جانب اختيار الشركات المقيدة في سجل المصدرين ولم يتم دعمها في السابق بحسب المركز المذكور.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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