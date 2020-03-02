ودان تشهد أزمة تكدّس التمور بسبب ضعف التسويق

شهدت منطقة ودان وفرة لافتة لمُختلف أنواع التمور لكن عملية تصديرها التي توقفت جعلت المزارعين يقفون أمام عقبات كثيرة.

وتتراكم التمور في مزارع ودان لمدة عقد من الزمن تقريبا، الأمر الذي دفع المزارعين لتقديم مناشدة بأن تنظر الجهات المختصة إلى هذا الأمر، وتُقدّم لهم يد العون لحلحلة هذه الأزمة.

أزمة حقيقة دخل فيها المزارعون بودان بانتظار أن يجدوا آذانا صاغية وعيونا تتجه نحو ثروة كبيرة سيكون لها مردود اقتصادي في ليبيا.

وتتمتع “بلد النخيل” ودان بأنواع من التمور ذات الجودة العالية وتحظى بعدد كبير من أشجار النخيل.

وصدّرت ليبيا في مايو 2019 عدد 4 حاويات تحمل 880 طنا من التمر الصعيدي إلى تركيا بالإضافة إلى تصدير 30 ألف طن إلى هولندا وكان نصيب المغرب في مارس الماضي 160 طنا من صنف الصعيدي.

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