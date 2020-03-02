وفد الحكومة الليبية الوزاري يلتقي في العاصمة السورية دمشق الرئيس بشار الأسد

دمشق 02 مارس 2020 (وال) – استقبل الرئيس السوري بشار الأسد صباح اليوم الإثنين في العاصمة السورية دمشق وفد الحكومة الليبية الوزاري برئاسة معالي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات عبدالرحمن الأحيرش.

ويضم الوفد الليبي معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبدالهادي الحويج، والمكلف بتسيير وزارة الدفاع اللواء يونس فرحات، ورئيس جهاز المخابرات الليبية اللواء مصطفى المقرعن.

وبحث اللقاء آخر التطورات في ليبيا وسورية، والمعركة التي يخوضها البلدان ضد الإرهاب والتدخلات الخارجية بكافة أشكالها.

وتم التأكيد على أن ما يحدث في ليبيا وسورية واحد، وأن الحرب ضد الإرهاب ليست معركة البلدين فقط، خاصة وأنها ستحدد مصير المنطقة في مواجهة المشاريع التي تحاول بعض الدول فرضها عليها عبر أدواتها وعلى رأسها نظام أردوغان الذي باتت سياساته القائمة على استخدام الإرهاب لتحقيق مصالح سياسية هي العامل الأساسي في زعزعة استقرار المنطقة ككل.

وناقش الجانبان آليات تفعيل التعاون الثنائي في المجالات كافة -والذي تشكل إعادة التمثيل الدبلوماسي بين البلدين أولى خطواته- وإعادة تنشيط العلاقات والروابط التي تجمع الشعبين الشقيقين بما يعود بالنفع المتبادل عليهما ويعزز مقومات صمودهما في مواجهة كل ما يتعرضان له. (وال – دمشق)

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