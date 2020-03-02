شركة سرت النفطية تكسب حكمًا قضائيًا ضد شركة “لونج لويد” بقطر

بنغازي-العنوان

حصلت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط، على حكم قضائي لصالحها صادر من هيئة التحكيم في القضية المنظورة لدى غرفة التجارة الدولية والمرفوعة ضدها من قبل شركة “بنج لويد” بقطر والمملوكة لجهة أجنبية.

وأعلنت شركة سرت اليوم الإثنين إنها حصلت على تعويض في القضية يفوق الـ 5 ملايين دولار.

وكانت شركة “بنج لويد” قد ادعت أحقيتها بتعويض قدره حوالي 205 ملايين دولار يتعلق بمشروعي خط الغاز طرابلس الخمس والخمس مليتة.

ووفقًا لشركة سرت، فإن غرفة التجارة الدولية رفضت ادعاءات الخصم مع الحكم عليه بدفع أكثر من 5 ملايين دولار (5.195) لصالحها.

وأعرب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بشركة سرت عن شكرهم وتقديريهم لفريق العمل المكلف بمتابعة القضية، وإلى مكتب المحاماة والإدارات المساندة بالشركة على جهودهم التي تكللت بكسب القضية والحصول على هذا الحكم القضائي.