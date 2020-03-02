حكم قضائي لصالح شركة سرت النفطية ضد شركة “لونج لويد” بقطر

أخبار ليبيا24

حكمت هيئة التحكيم في القضية المنظورة لدى غرفة التجارة الدولية حكمًا لصالح شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط، في القضية المرفوعة ضدها من قبل شركة “بنج لويد” بقطر والمملوكة لجهة أجنبية.

وأعلنت شركة سرت اليوم الإثنين إنها حصلت على تعويض يفوق الـ 5 ملايين دولار تدفعها شركة “بنج لويد” التي ادعت أحقيتها بتعويض قدره حوالي 205 ملايين دولار يتعلق بمشروعي خط الغاز طرابلس الخمس والخمس مليتة.

وبحسب شركة سرت؛ فقد رفضت غرفة التجارة الدولية ادعاءات شركة “لونج لويد” مع الحكم عليها بدفع (5.195) ملايين دولار.

وأعرب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بشركة سرت عن شكرهم وتقديريهم لفريق العمل المكلف بمتابعة القضية، وإلى مكتب المحاماة والإدارات المساندة بالشركة على جهودهم التي تكللت بكسب القضية والحصول على هذا الحكم القضائي.

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