اقتصاد

مالية «الوفاق» تُعلن عن خطة لترشيد الإنفاق الحكومي وتحقيق العدالة الاجتماعية في المرتبات

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / عين ليبيا
عين ليبيا
مصدر الخبر / عين ليبيا

قالت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني، إنها تولي أهمية بالغة لتنفيذ سياسة ترشيد الإنفاق العام وخاصة فيما يتعلق بنفقات الباب الأول والتي تمثل في حدود 56% من إجمالي الإنفاق الحكومي سنويآ.

وأوضحت الوزارة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن تعدد جداول المرتبات المعمول بها، أحدث خلل بالعدالة الاجتماعية.

وأفادت وزارة المالية باتخاذها عدد من الإجراءات للمعالجة تتمثل في:

  • تشكيل لجنة من المختصين والخبراء لوضع المعايير القانونية والفنية لإعداد جدول مرتبات موحد يضمن تحقيق معدلات مرضية للعدالة الاجتماعية ومراعاة معدلات الأداء وحجم المسؤولية.
  • استصدار قرار من مجلس الوزراء لتخفيض مرتبات أعضاء المجلس الرئاسي والوزراء المفوضون والوكلاء بنسبة 40% وتخفيض مرتبات المستشارين بنسبة 30% .
  • تقديم مقترح لمجلس الوزراء خلال اجتماعه المنعقد شهر يناير 2020م بتخفيض مرتبات العاملين بالجهات التي تعمل بموجب جداول مرتبات خاصة جهات ( تتفيذية – تشريعية) بنسبة 20%، وكذلك تخفيض علاوات التمييز الممنوحة لعدد من الجهات بنسبة 20%، وحيث أن هذا المقترح نال موافقة مجلس الوزراء فلإن الوزارة بصدد إعداد البيانات الإدارية والمالية اللازمة بشأن هذا المقترح تمهيدآ لإصدار قرار من مجلس الوزراء بالخصوص.

ونوهت الوزارة بوضعها خطة لضغط الإنفاق الحكومي بالأبواب الأخرى بالميزانية العامة للعام 2020م، بعد إقرارها بما يتناسب مع الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها البلاد بسبب إقفال الحقول والموانئ النفطية.

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  • الفيروسات اليهودية الشيطانية
    اللهم نسالك بعزتك أن تتطهر ليبيا من جميع الفيروسات اليهودية الشيطانية المنتشرة فيها من 1969 م حتي 2020 من ساسيين واقتصاديين وعسكريين وأمنيين وفبراريين وسبتمبريين واعضاء مجالس النواب ومدراء الادارات ومحافظين المصارف ومدراء المصارف ومدراء الشؤون الادراية والمالية والمراقبين الماليين والرقابة الادارية ومدراء ادارات الكهرباء والسفارات والقنصليات والوزارء في الشرق والغرب وميلشيات الشرق والغرب والسارقين اموال ليبيا ومهربي اموال ليبيا وسارقي النفظ والغاز الليبي … اللهم سلط عليهم فيروس كورونا هم وعائلاتهم وذرياتهم وقبائلهم ومدنهم والفاسدين معهم في الداخل والخارج والهاربين وكل من شارك ويشارك في خراب ودمار ونهب اموال ليبيا والليبيين من 1969م حتى 2020 م ومعهم جماعاتهم الارهابية والسلفية واعوانهم من اليهود والنصارى … اللهم سلط عليهم الموت في أغالي الناس عليهم .. كما تسلطوا على ليبيا والليبيين بالقتل والتجويع … اللهم سلط عليهم فيروس كورونا بالليل والنهار في الداخل وخارج ليبيا … اشفي فيهم صدورنا بحق قولك وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ .. يالله يالله يالله أجعل الموت يسكن في بيوتهم اللهم بشرنا فيهم بالموت واحد تلو الواحد في لمح البصر يالله بحق الدماء الليبية التي سفكوها من أجعل عبدة الشيطان وعزة اليهود… اللهم سلط فيروس كورونا على تونس يارب العالمين بحق دماء الابرياء التي سفكت من عام 2011 حتى 2020م في ليبيا وسوريا ومصر والسودان واليمن ومعهم الشرق الليبي باب الاستعمار والفتن على مر العصور اجعلها تحصد ارواحهم بالليل والنهار بحق دماء الابرياء يارب العالمين .

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