إنتاج النفط في “أوبك ” يهبط لأدنى مستوى في أكثر من عشر سنوات

خلص مسح أجرته وكالة أنباء رويترز إلى أن إنتاج منظمة ” أوبك “من النفط هبط في فبراير الحالي إلى أدنى مستوى في أكثر من عشر سنوات مع انهيار إمدادات ليبيا؛ بسبب إغلاق الموانئ وحقول النفط.

وأفاد المسح الذي نشرته الوكالة اليوم الاثنين، بأن منظمة البلدان المصدرة للبترول البالغ عدد أعضائها 13 ضخت في المتوسط 27.84 مليون برميل يوميا في فبراير المنصرم، بانخفاض 510 براميل يوميا عن أرقام يناير الماضي.

وقالت الوكالة، إنه رغم تراجع الإمدادات نزلت أسعار الخام إلى أقل من 50 دولارا للبرميل على خلفية القلق من أن يخفض تفشي فيروس كورونا الطلب على النفط، وتجتمع أوبك وحلفاؤها هذا الأسبوع لمناقشة خطوات إضافية لدعم السوق.

وبحسب سجلات مسوح رويترز، كان إنتاج فبراير هو الأقل لأوبك منذ 2009 على الأقل، في وقت انخفاض إنتاج النفط في ليبيا منذ 18 يناير الماضي؛ بسبب إغلاق الموانئ والحقول من جانب جماعات موالية لحفتر.

ووجد المسح أن الإنتاج في ليبيا بلغ في المتوسط 155 ألف برميل يوميا على مدار الشهر، وانخفاضا من 760 ألف برميل يوميا في يناير.

يشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت قبل يومين أن الإغلاق غير القانوني للموانئ والحقول النفطية تسبب في خسائر مالية بلغت ملياري و347 مليون دولار، مع انخفاض مستويات الإنتاج إلى 120 ألف برميل يوميا.

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