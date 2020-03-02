المصرف المركزي البيضاء يعتمد ميزانية مصرف التجارة والتنمية لعام 2019

بنغازي-العنوان

اعتمد مصرف ليبيا المركزي البيضاء، اليوم الإثنين، ميزانية مصرف التجارة والتنمية لعام 2019.

وناقش مدير عام جناح الرقابة المصرفية بمصرف ليبيا المركزي، الدكتور إدريس الأحيمر، مع مدير عام مصرف التجارة والتنمية، وسيم الزوي، ميزانية عام 2019 والبيانات المالية الخاصة بالمصرف.

وتطرق الاجتماع، الذي عقد بمقر مصرف ليبيا المركزي بحضور مديري الإدارات، إلى اعتماد ميزانية عام 2019، بالإضافة إلى المعايير الكافية والسلامة لمصرف التجارة والتنمية.

وتناول الأحيمر مع مسؤولي مصرف التجارة والتنمية قدرة المصرف على مواجهة أي مخاطر في المستقبل، كما ناقش جدول توزيعات الأرباح والذي تم اعتماده من قبل مصرف ليبيا المركزي.

ويأتي اجتماع جناح الرقابة المصرفية بمصرف ليبيا المركزي مع إدارة مصرف التجارة والتنمية في إطار ممارسة دوره الاشرافي والرقابي على المصارف التجارية.