مدير مطار الأبرق لـ “وال” : سيفُتتح المطار رسميًا في المدة القريبة القادمة

الأبرق 02 مارس 2020 (وال)- قال مدير عام مطار الأبرق الدولي مفتاح أبوبكر، إن المطار سيفُتتح رسميًا في المدة القريبة القادمة، وذلك وفقًا لتعليمات مُباشرة من دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبد الله الثني.

وأوضح مفتاح أبو بكر – في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية – أن دولة رئيس مجلس الوزراء،أكد على ضرورة استمرار العمل على تحقيق أفضل الخدمات للمواطنين في كافة ربوع الوطن الغالي.

وأكد مفتاح أبو بكر أن مهندسي وفنيّي وموظفي إدارة مطار الأبرق الدولي، يواصلون على قدم وساق لإنجاز أعمال الصيانة للأجهزة التفتيش وسيور لنقل الحقائب، بإشراف مدير الشؤون الإدارية والمالية الصالحين اقويدر،وذلك استعدادًا لافتتاح المطار.(وال- الأبرق) ب ع/ ر ت

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