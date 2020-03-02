دولة رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعًا تقابليًا في الكفرة بين الوزراء ومسؤولي القطاعات والمجلس التسسيري للبلدية وأعيانها

الكفرة 02 مارس 2020 (وال)- عقد دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله عبد الرحمن الثني بعد ظهر اليوم الإثنين، في بلدية الكفرة اجتماعًا موسعًا ضم عدد من السادة الوزراء ورؤساء المؤسسات والهيئات العامة من جهة، والمجلس التسييري لبلدية الكفرة وأعيانها من جهة أخرى.

هذا وقد حضر الاجتماع معالي وزير الصحة الدكتور سعد عقوب، ومعالي وزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، ومعالي وزير الزراعة الدكتور حسن الزيداني، ومعالي وزير التعليم الدكتور فوزي بومريز ، ورئيس جهاز الأمن الداخلي اللواء خليفة حسني.

كما حضر رئيس الهيأة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة المهندس فخري المسماري، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية المهندس عوض الدرسي، ورئيس الهيأة العامة للمواصلات والنقل الكابتن محمد عبد القادر، إضافة إلى مدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء السيد الطاهر محمد.

وضم الاجتماع مدير إدارة المشروعات بديوان رئاسة مجلس الوزراء السيد إبراهيم الدعباج، ومدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بديوان المجلس السيد رضا الفريطيس.

وناقش الاجتماع الموسع؛ كافة الاحتياجات المتعلقة بالخدمات للبلدية في قطاعات الصحة والتعليم والأمن والمواصلات والنقل والمياه والصرف الصحي والكهرباء، وغيرها من الأشياء الضرورية اللازمة للبلدية.

وقدّم المجلس التسييري للبلدية؛ قائمة بهذه الاحتياجات لتضمينها في مشاريع العام 2020 ميلادي، لتستكمل سلسلة المشاريع التي نفذتها الحكومة للبلدية على مدى الأعوام الماضية.

وأكد دولة الرئيس على الموقع الاستراتيجي لبلدية الكفرة، مؤكدًا دعمه السابق للكتائب الأمنية وأجهزة هيئة الشرطة في البلدية، لتأمينها وصد أي هجوم من المرتزقة أو الإرهابيين والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأكد دولته على ضرورة استئناف العمل بالخندق، والسد الترابي المحيط بالحدود الإدارية للكفرة، وذلك لتطبيق المأمول منه في منع الحد من ظاهرة الهجرة والتهريب، وأية هجمات محتملة على المنطقة، وتحديد مداخلها ومخارجها؛ خصوصًا وأنها تقع في صحراء شاسعة ومناطقها مترامية الأطراف.

وأكد دولته عمل مجلس الوزراء على تنفيذ كافة المشاريع على مراحل، انطلاقًا من المشروعات الضرورية والمستعجلة وانتهاء بتحسين مستوى الخدمات.

ووافق دولته خلال الاجتماع على البدء في عدد من المشاريع الحيوية التي تخدم المنطقة، مؤكدًا على الوزراء كل فيما يخصه الإسراع في تقديم المطالبات تمهيدًا لإصدار قرارات بالخصوص.

إلى ذلك ثمّن المجلس التسييري للبلدية وأعيان وحكماء المنطقة هذه الزيارة، مؤكدين أن الحكومة الليبية لم تتوان عن تقديم كافة الخدمات لأهالي الكفرة. (وال- الكفرة) ع ع/ ر ت

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