“كورونا” يخفض واردات الصين إلى ليبيا

قال مستشار دعم الصادرات في وزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق خالد موسى إن انتشار فيروس كورونا سيخفض حجم الواردات الصينية إلى ليبيا, والتي بلغت في آخر الإحصائيات عام 2018 أكثر من مليار و 300 مليون دولار.

وأوضح موسى في تصريح خاص لليبيا الأحرار أن الواردات الصينية تمثل 10.6 بالمائة من إجمالي ما تستورده ليبيا من الخارج, مشيرا إلى أنها تحل رابعة بعد الواردات الإيطالية أولا ثم التركية ثم الواردات من الإمارات.

هذا وأكد مستشار وزارة الاقتصاد أن المنتجات المصنعة محليا لن تتأثر بتراجع الواردات من الصين كون أغلبها منتجات نهائية وليست مواد خاما.

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