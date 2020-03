ارتفاع نشاط الصناعات التحويلية في روسيا ويتراجع في اسيا

قطاع الصناعات التحويلية بروسيا صعد إلى 48.2 نقطة، من 47.9 نقطة [فلسطين]

ارتفع نشاط الصناعات التحويلية في روسيا خلال شهر فبراير الماضي، في حين تراجع في دول آسيوية خلال الفترة نفسها بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقالت مؤسسة ماركيت للأبحاث، إن مؤشر النشاط التجاري لقطاع الصناعات التحويلية بروسيا صعد خلال الشهر الماضي إلى 48.2 نقطة، من 47.9 نقطة سجلها في يناير 2020.

وتشير قيمة المؤشر فوق 50 نقطة إلى زيادة في النشاط الاقتصادي، أما دون مستوى الـ50 نقطة فإلى انكماشه.

وتدعو هذه النتائج للتفاؤل خاصة مع تراجع اقتصادات آسيوية في فبراير الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا في المنطقة، حيث تراجع نشاط المصانع بكوريا الجنوبية واليابان.

وانخفض المؤشر إلى 48.7 نقطة في فبراير الماضي من 49.8 في يناير الماضي، كذلك تأثر قطاع التصدير، حيث سجلت طلبيات التصدير الجديدة أسوأ انخفاض لها منذ أغسطس 2013.

أما في اليابان فقد سجل المؤشر الشهر الماضي مستوى عند 47.8 نقطة، مقارنة مع 58.8 نقطة في يناير الماضي، وقراءة فبراير هي الأقل منذ مايو 2016.

