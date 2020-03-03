مركزي البيضاء يعتمد ميزانية مصرف التجارة والتنمية لعام 2019

البيضاء 03 مارس 2020 (وال) – ناقش مدير عام جناح الرقابة المصرفية بمصرف ليبيا المركزي الدكتور إدريس الأحيمر مع مدير عام مصرف التجارة والتنمية وسيم الزوي، ميزانية عام 2019 والبيانات المالية الخاصة بالمصرف.

وتطرق الاجتماع – الذي عقد بمقر مصرف ليبيا المركزي بحضور مديري الإدارات أمس الإثنين – إلى اعتماد ميزانية عام 2019، بالإضافة إلى المعايير الكافية والسلامة لمصرف التجارة والتنمية.

وناقش مدير جناح الرقابة المصرفية مع مسؤولي مصرف التجارة والتنمية قدرة المصرف على مواجهة أي مخاطر في المستقبل، كما تم مناقشة جدول توزيعات الأرباح والذي تم اعتماده من قبل مصرف ليبيا المركزي.

ويأتي اجتماع جناح الرقابة المصرفية بمصرف ليبيا المركزي مع إدارة مصرف التجارة والتنمية في إطار ممارسة دوره الإشرافي والرقابي على المصارف التجارية. (وال – البيضاء)

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