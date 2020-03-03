إعادة تشكيل مجلس إدارة وهيئة مراقبة جديد لشركة الخطوط الليبية ببنغازي

عقد مجلس إدارة الشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة التابعة للحكومة الليبية المؤقتة يوم الأحد اجتماعا لإعادة تشكيل مجلس إدارة جديد وهيئة المراقبة لشركة الخطوط الليبية باعتبار مجلس إدارة الشركة القابضة هو الجمعية العمومية لشركة الخطوط الليبية.

وبحسب مكتب الإعلام بالهيئة العامة للمواصلات والنقل التابعة للحكومة المؤقتة فقد تم خلال الاجتماع اختيار مجلس إدارة جديد لشركة الخطوط الليبية ببنغازي، وتعهد مجلس إدارة الشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة بالعمل مع مجلس الإدارة الجديد للخطوط الليبية لتذليل الصعوبات أمامه ومساعدته لتوفير طائرات والعمل على عودة “الطائرة المختطفة” بمصراتة، وفق ما ذكرت الهيئة.

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