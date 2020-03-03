بومطاري : مصرف ليبيا المركزي رفض مرتبات يناير وفبراير مدعياً عدم وجود تغطية كافية بخزانة المالية

عقد وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني ” فرج بومطاري” اليوم الثلاثاء، مؤتمراً أكد من خلاله أن مصرف ليبيا المركزي عرقل الترتيبات المالية لسنة 2020 منذ بدايتها، وذلك بسبب الرسم والإنفاق، مضيفاً أنه وقبل إغلاق النفط لا يوجد تعاون بين وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي.

وأوضح “بومطاري”أن اعتماد ميزانية 2020 كانت لابد أن تشمل على تخفيض التوظيف والتضخم والعملة، مشيراً أن المركزي قد قام برفض مرتبات يناير وفبراير، مدعياً عدم وجود تغطية كافية في خزانة المالية،حيث أكدت المالية وجود حسابات بالخزانة المالية.

وأضاف أن وزارة المالية عاجزة عن زيادة مبلغ محول من المركزي زائد ومشكلة سياسة نقدية و مالية واعتراض مركزي على تضخم في الباب الأول كل هذه الاشكاليات لدينا مسؤولية جماعية وأخذ دورنا و قمنا بدورنا بالإفراج عن المرتبات و ننتظر رد المركزي.

وأشار وزير المالية أن الوزارة قد قامت بإعداد دراسات بالتعاون مع وزارة الاقتصاد،إضافةً لتقدم مقترح برفع الدعم و تقليص الفساد، مشيراً وجود إشكاليات في السياسة النقدية وهناك عدة بدائل سواء تعويض نقدي والذي تضمن عدم الاضرار بالمواطن، وأكد أن ذلك يحتاج إلى تعاون من مركزي ولا توجد استجابة ومفترض تفعيل نظام المدفوعات الالكترونية وكذلك عدم توفر السيولة النقدية.

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