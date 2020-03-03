اقتصاد

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 03 مارس 2020

تم النشر منذُ 49 دقيقة
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 03 مارس 2020، الساعة 00: 00القيم الآتية:

الدولار الأمريكي – طرابلس 4.45 دينار

الدولار الامريكي – بنغازي 4.55 دينار

اليورو = 4.89 دينار (طرابلس) / 5.01 دينار (بنغازي)

الجنية الإسترليني 5.67 دينار

الليرة التركية 0.73 دينار

الدينار التونسي 1.60 دينار

الجنية المصري 0.28 دينار

الدولار الكندي 2.73 دينار

الدينار الأردني 6.30 دينار

حوالات دبي-تركيا 4.42 دينار

كسر الذهب عيار 18 بـ165 دينار

كسر الفضة 2.10 دينار

بطاقة ارباب الاسر 4.00 دينار

دولار بشيك المصدق: 5.01 الجمهورية –5.05 التنمية دينار(طرابلس) / 5.15 دينار (التنمية والوحدة – بنغازي)

*يرجى ملاحظة أن الأسعار تختلف من مكان لآخر ومن وقت لآخر

 

 

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جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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