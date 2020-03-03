أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 03 مارس 2020، الساعة 00: 00القيم الآتية:
الدولار الأمريكي – طرابلس 4.45 دينار
الدولار الامريكي – بنغازي 4.55 دينار
اليورو = 4.89 دينار (طرابلس) / 5.01 دينار (بنغازي)
الجنية الإسترليني 5.67 دينار
الليرة التركية 0.73 دينار
الدينار التونسي 1.60 دينار
الجنية المصري 0.28 دينار
الدولار الكندي 2.73 دينار
الدينار الأردني 6.30 دينار
حوالات دبي-تركيا 4.42 دينار
كسر الذهب عيار 18 بـ165 دينار
كسر الفضة 2.10 دينار
بطاقة ارباب الاسر 4.00 دينار
دولار بشيك المصدق: 5.01 الجمهورية –5.05 التنمية دينار(طرابلس) / 5.15 دينار (التنمية والوحدة – بنغازي)
*يرجى ملاحظة أن الأسعار تختلف من مكان لآخر ومن وقت لآخر
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