النفط ينتعش.. وإجراءات تحفيزية لمواجهة أثر كورونا

واصل النفط مكاسبه اليوم الثلاثاء بفضل توقعات بتبني بنوك مركزية على الأرجح إجراءات تحفيز مالي لمواجهة أثر تفشي فيروس كورونا والتفاؤل المتزايد حيال تخفيضات أكبر لإنتاج أوبك هذا الأسبوع.

وزاد سعر خام برنت 56 سنتا للبرميل إلى 52.46 دولار للبرميل في جلسة الافتتاح، ومن جهته صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71 سنتا مسجلا 47.46 دولار للبرميل.

يذكر أن الخامان قد تعافا إلى حد ما خلال اليومين السابقين بعد خسائر تجاوزت 20 بالمئة من ذروة 2020 في يناير جراء مؤشرات على ضعف الطلب على الوقود بسبب فيروس كورونا.

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