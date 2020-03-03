أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 3 مارس 2020

ايوان ليبيا :
سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم الثلاثاء 3 مارس 2020، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:
|العملة
|سعر البيع
|سعر الشراء
|الدولار الامريكي
|4.45 دينار
|4.44 دينار
|اليورو
|4.88 دينار
|4.80 دينار
|الجنية الاسترليني
|5.62 دينار
|5.54 دينار
|الليرة التركية
|0.72 دينار
|0.64 دينار
|الدينار التونسي
|1.57 دينار
|1.49 دينار
|الجنية المصري
|0.28 دينار
|0.272 دينار
|الدينار الاردني
|6.30 دينار
|6.22 دينار
يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.
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