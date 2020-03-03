سعر الدولار و العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الثلاثاء 3 مارس 2020 من السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الثلاثاء 3 مارس 2020 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..
وتباينت اسعار الصرف اليوم اما الدينار الليبي مابين الارتفاع والانخفاض في التعاملات اليوم وفيما يلي مؤشر الاسعار عبر الجدول التالي:
|الدولار الامريكي-طرابلس
|4.47 دينار
|الدولار الامريكي-زليتن
|4.48 دينار
|اليورو
|4.85 دينار
|الجنية الإسترليني
|5.64 دينار
|الليرة التركية
|0.73 دينار
|الدينار التونسي
|1.60 دينار
|الجنية المصري
|0.28 دينار
|الدولار الكندي
|2.73 دينار
|الدينار الأردني
|6.30 دينار
|حوالات دبي-تركيا
|4.44 دينار
|كسر الذهب عيار 18
|165 دينار
|كسر الفضة
|2.10 دينار
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