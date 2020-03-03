اقتصاد

ضخ 34 مليون لتر وقود بخزانات البريقة

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أنهت حاملة الوقود “دوميان” عمليات ضخ وتفريغ ما يتجاوز الـ34 مليون لتر من وقود البنزين في خزانات البريقة بمستودع رأس المنقار، وغادرت بعدها الرصيف النفطي بنغازي.

ويأتي ذلك في إطار جهود إدارات الشركة لمراقبة التزويد والنقل البحري للمناطق الوسطى والشرقية وإدارة تشغيل منطقة بنغازي من خلال منسقي التسهيلات البحرية وتشغيل مستودع رأس المنقار.

وكانت ناقلة الوقود “نورد بيتري فلاي” قد أنهت، أمس الإثنين، تفريغ أكثر من 35 مليون لتر من وقود الديزل بخزانات شركة البريقة بموقع مستودع رأس المنقار، وغادرت منصة الرصيف النفطي بنغازي في ظل دعم احتياجات السوق وإمداد كافة المناطق من خلال شركات التوزيع العاملة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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