الاجتماع تناول المتطلبات المالية للمرحلة الحالية. [المجلس الرئاسي]

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اجتماعاً الثلاثاء، مع كل من رئيس مجلس النواب المنعقد بطرابلس حمودة سيالة، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، بحضور آمر غرفة العمليات المشتركة للجيش التابع لحكومة الوفاق اللواء أسامة الجويلي.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، بأن الاجتماع الذي عُقِد بمقر مصرف ليبيا المركزي، تناول المتطلبات المالية للمرحلة الحالية في ظل الإقفال القسري للحقول والموانئ النفطية.

وخلُص الاجتماع إلى اعتماد ترتيبات مالية للعام 2020 بعد مناقشة مستفيضة لبنود هذه الترتيبات.

إلى ذلك، تم الاتفاق على تشكيل لجنة أزمة من الحاضرين بالإضافة لوزير الداخلية فتحي باشاغا، تتولى التعامل مع أزمات الوضع الراهن، وضمان انسياب الخدمات العامة للمواطنين.

The post اعتماد الترتيبات المالية للعام 2020 appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا