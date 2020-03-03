أهال قمينس لـ “وال”: نُطالب جهازي الحرس البلدي وحماية البيئة بإنهاء أزمة تراكم القمامة على الطرق العامة

قمينس 03 مارس 2020 (وال)- طالب أهالي بلدية قمينس غربي بنغازي، جهازي الحرس البلدي وحماية البيئة؛ باتخاذ ما يلزم تجاه أزمة القمامة المُلقاة على جانبي الطرق العامة، والتي أصبحت مصدر تهديد صحي على سكان المدينة.

وقال أحد سكان المدينة عبد العزيز محمد – لوكالة الأنباء الليبية – إن هذه المشكلة لم تُحل منذ سنوات، حيث تُرمى القمامة على جانب الطريق مُباشرة دون أي مُراعاة للبيئة، إلى أن تصل إلى الطريق لدرجة إغلاق الطريق، وخاصة الطريق المؤدي إلى البحر.

ودعا عبد العزيز محمد جهاز الحرس البلدي إلى إغلاق المكبات الواقعة على الطرق العامة، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل من يُخالف ذلك، مشيرًا إلى أن الأمر لم يعد سهلا، ومحذرًا من مخاطر صحية قد تترتب جزاء تفاقم هذه المشكلة. (وال- قمينس) ع م/ ر ت

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