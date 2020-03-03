احتفالية بمناسبة التقاعد عدد من مستخدمي شركة الخليج للنفط بطبرق

طبرق 03 مارس 2020 (وال)- أقامت شركة الخليج العربي للنفط اليوم الثلاثاء، احتفالية بمناسبة تقاعد عدد من مستخدمي الشركة بموقع طبرق.

هذا وقد حضر الاحتفالية التي أقيمت بموقع الميناء والمصفاة طبرق، وذلك بناء على توجيهات رئيس الشركة المهندس محمد بن شتوان، كل من : مراقب الميناء والمصفاة السيد رجب سحنون، وعضو المجلس البلدي طبرق السيد عبد الكريم بوطابونة، ورئيس اتحاد مستخدمي طبرق عصام خليل مصطفى، إلى جانب عدد من منسقي ورؤساء ومشرفي الأقسام بالميناء والمصفاة، ومستخدمي الشركة.

وتخللت الاحتفالية، إلقاء عديد الكلمات التي أشادت بدور المستخدمين المتقاعدين، وتفانيهم طيلة فترة عملهم.

وفي ختام الاحتفالية، تم توزيع شهادات التكريم والدروع والهدايا على المستخدمين المتقاعدين عن سنوات 2017 – 2018 – 2019. (وال- طبرق) ر ت

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