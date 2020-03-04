أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاربعاء 04 مارس 2020 بالسوق الموازي

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم الاربعاء 04 مارس 2020م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي – طرابلس 4.445 دينار

الدولار الامريكي – بنغازي 4.545 دينار

اليورو = 4.88 دينار (طرابلس) / 4.98 دينار (بنغازي)

الجنية الإسترليني 5.62 دينار

الليرة التركية 0.72 دينار

الدينار التونسي 1.57 دينار

الجنية المصري 0.28 دينار

الدولار الكندي 2.71 دينار

الدينار الأردني 6.30 دينار

حوالات دبي-تركيا 4.425 دينار

كسر الذهب عيار 18 بـ163 دينار

كسر الفضة 2.10 دينار

بطاقة ارباب الاسر 4.00 دينار

دولار بشيك المصدق: 4.96 الجمهورية –5.00 التنمية دينار(طرابلس) / 5.10 دينار (التنمية والوحدة – بنغازي)

يرجى ملاحظة أن الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.