انعقاد الجمعية العمومية لمصرف التجارة والتنمية

دعت الجمعية العمومية العادية لمصرف التجارة والتنمية مصرف ليبيا المركزي لحضور اجتماع الجمعية العادي للمصرف يوم الأربعاء في مدينة بنغازي.

وأبدى البنك المركزي موافقته على الحضور، ويأتي هذا الاجتماع لدراسة جدول أعمال تقرير هيئة المراقبة عن سنة 2019 بالإضافة إلى الاطلاع والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف العام الماضي، وتقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ال31 من ديسمبر الماضي إلى جانب المصادقة على الميزانية وقائمة الدخل وحسابات التوزيع المقترحة عن السنة المالية الماضية.

ومن المقرر أن يقوم المجتمعون بتعيين مكاتب المراجعة التي ستقوم بمراجعة حسابات المصرف لسنة 2020 اضافة إلى إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة الماضية.

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