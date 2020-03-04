مالية الوفاق: وفرنا أكثر من مليار دينار عام 2019

قال وزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري إن التوفير في الإنفاق العام لميزانية الدولة عام 2019 فاق المليار دينار.

وأضاف بومطاري خلال ندوة صحفية عقدت أمس الثلاثاء أنه وللمرة الأولى منذ 7 أشهر تمكنت الوزارة من إعداد منظومة للمرتبات قامت من خلالها بمطابقة عمليات الإنفاق الخاصة بالموظفين مع الجهات العامة.

وقال وزير المالية في الندوة التي عقدت حول مقترحات ترشيد الإنفاق وتخفيض مرتبات المجلس الرئاسي إن الإصلاحات الاقتصادية لم تكتمل نتيجة التقصير في السياسية النقدية مضيفا أن السياسة النقدية والسياسة المالية لم يتعاونا بالكيفية اللازمة ما تسبب بعدد من المؤشرات السلبية التي مست النمو، أبرزها تقلص المؤشرات الإيجابية التي سجلت في 2018، مؤكدا أن وزارته قدمت مقترحا للترتيبات المالية ليصبح مستوى الإنفاق 40 مليار دينار في 2020 مع العمل على حل مشكلة القطاع الخاص والتي من شأنها خلق فرص جديدة للعمل.

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