اقتصاد

المركزي يراجع البيانات المالية لمصرف التجارة والتنمية

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث مدير عام جناح الرقابة المصرفية بمصرف ليبيا المركزي إدريس الأحيمر اعتماد ميزانية عام 2019 والبيانات المالية الخاصة بالمصرف مع مدير عام مصرف التجارة والتنمية وسيم الزوي.

ونوقشت خلال الاجتماع الذي عقد بمقر مصرف ليبيا المركزي بحضور مديري الإدارات، المعايير الكافية والسلامة لمصرف التجارة والتنمية إلى جانب قدرة المصرف على مواجهة أي مخاطر في المستقبل، كما تمت مناقشة جدول توزيعات الأرباح والذي تم اعتماده من قبل مصرف ليبيا المركزي.

يشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار ممارسة المصرف المركزي دوره الإشرافي والرقابي على المصارف التجارية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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