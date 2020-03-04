الوطنية للنفط: خسائر الإغلاق فاقت الـ 2 مليار و590 مليون

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن الخسائر المالية منذ

إغلاق موالين لحفتر الموانئ والحقول النفطية فاقت الـ 2 مليار و590 مليون دولار

أمريكي.

وعبرت المؤسسة على صفحتها الرسمية الثلاثاء، قلقها

الشديد من نقص محتمل في الوقود خلال الأيام القادمة بعد فقدان الإنتاج المحلي

وإيقاف عمل مصفاة الزاوية وعدم توفر الميزانيات الكافية للاستيراد، مشيرا أن

الإنتاج اليومي تراجع إلى 123 برميلا في اليوم.

يشار إلى أن إنتاج وتصدير النفط متوقف منذ 47 يوما بعدما

أغلق موالون لحفتر الحقول والموانئ النفطية في 17 يناير الماضي بحجة التوزيع

العادل للثروة.

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