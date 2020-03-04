القائد العام يستقبل سفراء فرنسا وإيطاليا وألمانيا في ليبيا

الرجمة 04 مارس 2020 (وال) – استقبل القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر، أمس الثلاثاء، بمقر القيادة العامة في منطقة الرجمة، وفدا رفيع المستوى ضم مستشارين وسفراء فرنسا وإيطاليا وألمانيا لدى ليبيا.

وقال مكتب إعلام القيادة العامة عبر حسابه على موقع تويتر، إن الوفد ضم كلا من مستشار الرئيس الفرنسىي للشؤون الأفريقية، باتريك دوريل، والمستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي، إيمونيل بوون، وسفيرة فرنسا لدى ليبيا، بياتريس هيلين، بالإضافة إلى المستشار السياسي لرئيس الوزراء الإيطالي، بيترو بانيزى ومرافقيه، وكذلك المستشار الدبلوماسي للمستشارة الألمانية، جان هيكر، وسفير ألمانيا لدى ليبيا، أوليفر أوفيتشا.

وأوضح مكتب إعلام القيادة العامة، أن الوفد الزائر ناقش خلال اجتماعه مع المشير حفتر آخر التطورات السياسية والعسكرية مع القائد العام مؤكدين على دور القيادة العامة في القضاء على المليشيات والجماعات الإرهابية، وأهمية الاستقرار فى ليبيا لدول المنطقة .

وأضاف أن الوفد الزائر استمع خلال اللقاء لرؤية القيادة العامة؛ لحل الأزمة فى ليبيا وأهمية إحلال السلم والاستقرار والانتقال من المراحل الانتقالية إلى المرحلة الدائمة والبدء في المسار الديمقراطي وسيادة القانون وبناء دولة المؤسسات كما أكدت رؤية القيادة العامة أن كل ما تم طرحه لم يتم الوصول إليها إلا بعد القضاء على المليشيات الإرهابية التى لم تحترم تعهداتها بوقف إطلاق النار وتقوم حاليا بقصف المقرات المدنية داخل الأحياء السكنية فى طرابلس».

وأكد القائد العام المشير خليفة حفتر من جهته على أحقية القوات المسلحة في استمرار سعيه لتحرير كامل التراب الليبي وذلك وفاء لمشوار تضحيات وبطولات شهداء القوات المسلحة الذين ضحوا بأنفسهم تلبية لطموحات الشعب الليبي في العيش في بلد تحكمه سلطة القانون والعدل والمساواة . (وال – الرجمة)

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