اعتماد الترتيبات المالية للعام 202

شهد اجتماع عقد في مقر مصرف ليبيا المركزي، اليوم الثلاثاء، اعتماد الترتيبات المالية للعام 2020، بعد مناقشة بنود الترتيبات المالية في ظل أزمة الإقفال القسري للحقول والموانئ النفطية.

وحضر الاجتماع محافظ المصرف الصديق الكبير، ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ورئيس النواب المجتمعين في طرابلس حمودة سيالة، واللواء أسامة جويلي.

ووفق بيان للمصرف المركزي، فقد اتفق الحاضرون على تشكيل لجنة أزمة من الحاضرين إضافة إلى وزير الداخلية المفوّض فتحي باشاغا، بهدف مواجهة أزمات الوضع الراهن وضمان انسياب الخدمات العامة للمواطنين

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