حركة السفن في ميناء الخمس البحري

ذكرت الشركة الليبية للموانئ فرع الخمس عبر تقريرها اليومي لحركة السفن التي تستقبلها أرصفة الموانئ، دخول السفينة “جوهر آدم” التابعة لوكالة مدوين للتوكيلات الملاحية محملة بـ 4 آلاف طن من الإسمنت السائب.

كما استقبل ميناء الخمس البحري السفينة “ام اس سي بيلي ” التابعة للوكيل الملاحي ميدتيرنيان وتحمل على متنها نحو 300 حاوية من البضائع والسلع المختلفة بالإضافة إلى وصول السفينة “نيفين” لنقل السيارات محملة بنحو 730 سيارة مستعملة دون ذكر مصدر البلد القادمة منها إلى جانب دخول السفينة “ال تاي” التابعة للوكيل الملاحي المرجان الأحمر للتوكيلات الملاحية محملة أيضا بـ150 سيارة مستعملة .

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