اقتصاد

شركة الخليج تدرس مراحل مشاريعها القائمة

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

درست شركة الخليج العربي العروض الفنية المقدمة من قبل إدارة الجيولوجيا وإدارة الجيوفيزياء وهندسة المكامن وهندسة الإنتاج وهندسة الحفر في الحقول التابعة لها.

وعرضت الشركة مشاريع التطوير في منطقة التعاقد 91 “النافورة – أوجلة”وتوصيات فريق تطوير الحقول المكتشفة إلى جانب إدارة الشؤون المالية حيث عرض خلال الاجتماع المشاريع القائمة بهذه الإدارات ونسب الإنجاز والمشاكل التي تواجه تنفيذها.

وحضر الاجتماع أعضاء لجنة الإدارة في شركة الخليج العربي محمد بن شتوان وعبد المطلب صالح بحضور مديري الإدارات ورؤساء اللجان الدائمة ومراقبي ومنسقي الإدارات الفنية حيث عقد في قاعة الاجتماعات الرئيسية بالشركة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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